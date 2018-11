Οι Ράπτορς δεν μπόρεσαν να φύγουν με το διπλό από τη Βοστώνη, αφού ηττήθηκαν από τους Σέλτικς στην παράταση

Δεν έφτανε η εξαιρετική εμφάνιση του Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος είχε 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο ηγέτης των Καναδών είχε την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στην ομάδα του στην τελευταία φάση της 4ης περιόδου, αλλά αστόχησε.

Kawhi Leonard tallies 31 PTS, 15 REB, 4 AST for the @Raptors in Boston. #WeTheNorth pic.twitter.com/lVjpBn52UU

— NBA (@NBA) 17 Νοεμβρίου 2018