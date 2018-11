Γκασόλ: Πρώτος σε ριμπάουντ στην ιστορία των Γκρίζλις! (pics & vids)

Η νίκη των Γκρίζλις επί των Κινγκς συνοδεύτηκε με ένα μοναδικό ρεκόρ για τον Μαρκ Γκασόλ. Ο σέντερ της ομάδας του Μέμφις κατέβασε 15, έφτασε τα 5,613 και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας του, ξεπερνώντας κατά ένα τον Ζακ Ράντολφ που παρακολουθούσε το παιχνίδι από τον πάγκο της ομάδας του.

«Είχα λίγο παραπάνω κίνητρο. Ευχόμουν να είναι ο Ράντολφ στο παρκέ, αλλά είμαι χαρούμενος που το παρακολούθησε», ενώ συμπλήρωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού, «αν παίζεις καιρό και είσαι τυχερός πιθανότατα θα κάνεις κάποια ρεκόρ».

. @marcgasol has now passed ZBO for our all-time leader in rebounds. Here's the record breaking rebound. Rebound #5,613 pic.twitter.com/02AkqCPfwP — Memphis Grizzlies (@memgrizz) 17 Νοεμβρίου 2018

Congrats @MarcGasol on becoming the franchise leader in rebounds and it makes even more special to have @MacBo50 in the building. #GrindCity pic.twitter.com/bI5VQ1nCzh — FOX Sports Grizzlies (@GrizzliesOnFSSE) 17 Νοεμβρίου 2018