Απίστευτος Κάιρι Ίρβινγκ πήρε τους Σέλτικς από το χέρι και τους οδήγησε στην νίκη κόντρα στους Ράπτορς. Μπορεί οι «Κέλτες» να χρειάστηκαν την παράταση, αλλά είχαν το «Uncle Drew» που πέτυχε 43 πόντους και μοίρασε και 11 ασίστ για ένα μεγάλο βράδυ για τον ίδιο και την ομάδα του.

Kyrie Irving lifts the @celtics to the win in overtime with 43 PTS, 11 AST! #CUsRise pic.twitter.com/3ZrLqXh2Ea

— NBA (@NBA) 17 Νοεμβρίου 2018