Ο Μπαρνς έκανε δώρο γενεθλίων στα παιδιά του μια προπόνηση με τον Κόμπι! (vid)

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Τι καλύτερο από το να έχεις γενέθλια και να παίρνεις για δώρο τον... Κόμπι;

Οι δίδυμοι Αζέια και Κάρτερ γιόρτασαν τα 10 τους χρόνια και ο πατέρας τους τους έκανε την καλύτερη έκπληξη!

Ο Μπαρνς έβαλε τους γιους του στο αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε σε άγνωστο για εκείνους προορισμό.

Πού τους πήγε; Στο γήπεδο για μια προπόνηση με τον «Black Mamba»!

Οι μικροί ξετρελάθηκαν και χώθηκαν κατευθείαν στην αγκαλιά του Κόμπι!

Hard to beat a workout with @kobebryant as a birthday present (via @Matt_Barnes22) pic.twitter.com/Cdsx0rAdc0

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 15 Νοεμβρίου 2018