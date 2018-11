Ασύλληπτη πιρουέτα 360° από τον ΝτεΡόζαν! (vid)

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο παίκτης των Σπερς έγινε... μπαλαρίνα, αφού έκανε μια πιρουέτα 360 μοιρών γύρω από τον Ντανίλο Γκαλινάρι, για να σκοράρει!

Ο ΝτεΡόζαν «τρέλανε» με την ενέργειά του και τους εκφωνητές του αγώνα, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχαν αντικρίσει!

"DeRozan, OH LOOK AT THAT! A PIROUETTE!" #SCtop10 pic.twitter.com/6OrV4aiHGA

— SportsCenter (@SportsCenter) 16 Νοεμβρίου 2018