Ο Στίβενς δείχνει στους Σέλτικς τα plays του Σάρας κόντρα στον Παναθηναϊκό! (pic)

Μετρ της τακτικής, πρωτοπόρος, παιδί - θαύμα της προπονητικής και μπασκετική ιδιοφυϊα είναι μερικά από τα πολλά κολακευτικά που έχουν ειπωθεί για τον Μπραντ Στίβενς, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια σπουδαία ομάδα στη Βοστόνη που φέτος θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στους τελικούς της Ανατολής.

Όπως, μάλιστα... μαρτύρησε το ντοκιμαντέρ «The Return» για την επιστροφή του Χέιγουορντ έπειτα από τον τραυματισμό του, ο κόουτς των Σέλτικς δείχνει στον φόργουορντ της Βοστόνης και τους υπόλοιπους παίκτες των Σέλτικς ορισμένα επιθετικά συστήματα της Ζάλγκιρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην EuroLeague κόντρα στον Παναθηναϊκό!

Boston Celtics coach is showing Gordon Hayward and his teammates how Zalgiris executes something on offense in Euroleague, awesome. Screenshot from The Athletic documentary The Return, found by @jmiklovas. pic.twitter.com/q2VlzTmsjX

— Ramunas Klimavicius (@ramklim) 15 Νοεμβρίου 2018