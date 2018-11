Mόνο ο Τζόρνταν πάνω από ΛεΜπρόν σε μέσο όρο πόντων! (pic & vid)

Ιστορία έγραψε ο φοβερός ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος σταμάτησε στους 44 πόντους απέναντι στους Μπλέιζερς και βρέθηκε στην 5η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, αφήνοντας 6ο τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Βέβαια δεν έμεινε εκεί ο «Βασιλιάς», αφού πλέον φιγουράρει στην 2η θέση της λίστας όσον αφορά τον μέσο όρο πόντων, πίσω μόνο από τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν.

Ο «Bασιλιάς» έχει 27.2 πόντους ανά ματς και ο «Air» τελείωσε με 30.1 πόντους.

Άλλο ένα... παράσημο στην καριέρα του ΛεΜπρόν

27.2 - LeBron James passed Wilt Chamberlain in career points in #NBA play on Wednesday night, and now finds himself in even more rarified air with his career points per game average (27.2). King. pic.twitter.com/oXX92tXmRE

— OptaLarry (@OptaLarry) 15 Νοεμβρίου 2018