Εξαιρετικός ήταν ο Μαρκ Γκασόλ στην νίκη της ομάδας του επί των Μπακς με 116 – 113. Ο σέντερ των Γκρίζλις σκόραρε 29 πόντους, κατέβασε 5 ριμπάουντ και μοίρασε και 2 ασίστ, ενώ ευστόχησε και σε 6 τρίποντα.

Marc Gasol pours in a season-high 29 PTS, guiding the @memgrizz over the @Bucks on the road in Milwaukee! #GrindCity pic.twitter.com/39UCtHaKgo

— NBA (@NBA) 15 Νοεμβρίου 2018