ΛεΜπρον για το ρεκόρ του: «Όλα είναι θέμα σκληρής δουλειάς» (vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς πέτυχε 44 πόντους κόντρα στους Μπλέιζερς και πέρασε στην 5η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Μετά το τέλος του αγώνα δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος γι' αυτό:

«Κάποια πράγματα έχω κάνει και εγώ καλά στην καριέρα μου. Τα χρωστάω σε κάποιον εκεί ψηλά που μου έχει δώσει την ικανότητα και εγώ το εκμεταλλεύομαι στο έπακρο. Δίνω όλα τα εύσημα στους προπονητές μου και τους συμπαίκτες μου όλα αυτά τα 16 χρόνια. Είναι όλα θέμα σκληρής δουλειάς».

“It’s all about hard work.” @KingJames (44p/10r/9a/@Lakers W) walks off as the 5th all-time leading scorer in @NBAHistory! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/Z6ZZwhs4J7

— NBA (@NBA) 15 Νοεμβρίου 2018