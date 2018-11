Οι Μάβερικς έκαναν ότι ήθελαν τους Τζαζ και πήραν εμφατική νίκη με 118 – 68. Ο Λούκα Ντόντσιτς άπλωσε στο παρκέ ακόμα ένα δείγμα από τα πλούσια προσόντα του, αφού προσποιήθηκε ότι θα πασάρει, έκανε τον Γκομπέρ να τον ψάχνει και τελικά σκόραρε ανενόχλητος.

Δείτε την πανέμορφη φάση:

Yo Doncic is a legend at the fake passes pic.twitter.com/Y4HheQkpvP

— Devin (@DevinMKeller) 15 Νοεμβρίου 2018