«Πληρώνει» το επεισόδιο με Ντουράντ ο Γκριν

Με έναν αγώνα εκτός χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα του κρατηθούν και χρήματα από τον μισθό του, θα πληρώσει σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Ντρέιμοντ Γκριν την λογομαχία του με τον Κέβιν Ντουράντ. Ο Ντουράντ την... είπε άσχημα στον συμπαίκτη του, ο οποίος τα άκουσε και από τους υπόλοιπους... πολεμιστές μετά το ματς με τους Κλίπερς και όλο αυτό το αρνητικό κλίμα το... πλήρωσε με την απουσία του από την σημερινή αναμέτρηση κόντρα στους Ατλάντα Χοκς.

There is still a determination being made about whether it will be deemed as a suspension -- and cost him money -- but Draymond Green will not play for the Warriors tonight, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 13, 2018