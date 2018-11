Mετά τον Ντουράντ, και οι συμπαίκτες του τα έβαλαν με τον Γκριν! (pic)

Οι Κλίπερς επικράτησαν των Ουόριορς με 121-116 στην παράταση και υποχρέωσαν τους πρωταθλητές στην τρίτη εφετινή τους ήττα. Το Γκόλντεν Στέιτ είχε την ευκαιρία να επικρατήσει στην κανονική διάρκεια όμως δεν εκδήλωσε επίθεση, με αποτέλεσμα ο Κέβιν Ντουράντ να ξεσπάσει στον πάγκο κατά του Ντρέιμοντ Γκριν. Μάλιστα η κάμερα έπιασε τον KD να μονολογεί «δώσε την γ...νη μπάλα»!

Σύμφωνα με το ESPN, η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια όπου επίσης ορισμένοι συμπαίκτες του Γκριν τον αποδοκίμασαν έντονα για την τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας. Μάλιστα ορισμένοι που είδαν από κοντά το σκηνικό έκαναν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες στιγμές έντασης στην ιστορία των Ουόριορς! Όπως μάλιστα αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, σύσσωμος ο οργανισμός δουλεύει προς την εξομάλυνση της κατάστασης.

Story with @MarcJSpearsESPN and me: Late game exchange between Kevin Durant/Draymond Green carried into locker room Monday night, w/ teammates loudly confronting Green for decision-making on final play of regulation. Scene described as one of most intense of this G-State era.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Νοεμβρίου 2018