Top 20: Οι ΝΒΑers με τα περισσότερα καρφώματα ανά αγώνα στον 21ο αιώνα (vids)

Το κάρφωμα ειδικά στο ΝΒΑ είναι ο πιο εντυπωσιακός τρόπος να ξεσηκώσεις το κοινό και χωρίς αμφιβολία οι παίκτες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι «ειδικοί» στα καρφώματα.

Το «hoopshype» ανέφερε με τη βοήθεια βίντεο τους παίκτες του αιώνα που διανύουμε με τα περισσότερα καρφώματα κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

20. Ουίλι Κόλεϊ Στάιν (1.44 ανά ματς)

19. Κέβιν Ντουράντ (1.47 ανά ματς)

18. ΛεΜπρόν Τζέιμς (1.48 ανά ματς)

17. Τάισον Τσάντλερ (1.55 ανά ματς)

16. Τζαμπάρι Πάρκερ (1.59 ανά ματς)

15. Τζαβέιλ ΜακΓκι (1.62 ανά ματς)

14. Κένιον Μάρτιν (1.65 ανά ματς)

13. Νέρλενς Νόελ (1.65 ανά ματς)

12. Γιάννης Αντετοκούνμπο (1.75 ανά ματς)

11. Αντρέ Ντράμοντ (1.81 ανά ματς)

10. Χασάν Ουάιτσαϊντ (1.81 ανά ματς)

9. Μπεν Σίμονς (1.84 ανά ματς)

8. Μπλέικ Γκρίφιν (1.87 ανά ματς)

7. Αμάρε Στούντεμαϊρ (1.88 ανά ματς)

6. Ρούντι Γκομπέρ (2.08 ανά ματς)

5. Κλιντ Καπελά (2.09 ανά ματς)

4. Άντονι Ντέιβις (2.28 ανά ματς)

3. ΝτιΆντρε Τζόρνταν (2.42 ανά ματς)

2. Ντουάιτ Χάουαρντ (2.62 ανά ματς)

1. Σακίλ Ο' Νηλ (2.84 ανά ματς)

Which players have more dunks per game this century?

Surprised by any of the names there? pic.twitter.com/oXqZXMifXa

— HoopsHype (@hoopshype) 13 Νοεμβρίου 2018