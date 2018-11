Ντουράντ σε Γκριν: «Δώσε τη γ...νη πάσα» (vids)

Οι Ουόριορς πάλεψαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα και την διαφαινόμενη ήττα στο παιχνίδι με τους Κλίπερς, αλλά δεν τα κατάφεραν και έχασαν με 121 – 116.

Και ενώ έχουμε συνηθίσει τον Ντουράντ και τον Γκριν να συγκρατεί ο ένας τον άλλον στα ξεσπάσματα τους, αυτή την φορά όμως οι δυο τους δεν έμειναν ψύχραιμοι μεταξύ τους.

Ο KD που ήταν εξαιρετικός σε όλο το ματς πιθανότατα νευρίασε με τον συμπαίκτη του που δεν του έδωσε την μπάλα με το σκορ στο 106 – 106. Με την επιστροφή τους στον πάγκο ο Ντουράντ μίλησε στον Γκριν και εκείνος απάντησε σε έντονο τόνο, με τους δύο παίκτες να συνεχίζουν για μερικά δευτερόλεπτα τον έντονο διάλογο. Μάλιστα ο Ντουράντ συνέχισε να μονολογεί «δώσε την γ...νη πάσα»

Οι παίκτες των Πρωταθλητών δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια στο περιστατικό, ενώ ο μόνος που το σχολίασε ήταν ο Λίβινγκστον που είπε, «αυτό είναι το ομαδικό πνεύμα. Οι παίκτες ήθελαν κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά έγινε. Ο Ντρέι έκανε το λάθος, οι υπόλοιποι ίσως πίστευαν ότι ήταν ανοιχτοί ή ήθελαν την μπάλα και δεν την πήραν. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Αλλά ήταν ωραία να βλέπω λίγη φωτιά, λίγο συναίσθημα».

Just a casual chat between Draymond Green and Kevin Durant on the #Warriors bench at the end of regulation tonight pic.twitter.com/fiwEM6KNsA

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 13 Νοεμβρίου 2018