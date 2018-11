O Ρόουζ έζησε τους φρικιαστικούς τραυματισμούς των Τζορτζ-Χέιγουορντ-ΛεΒέρτ! (pics & vids)

Είναι ένας από τους πιο άτυχους παίκτες όλων των εποχών, αφού οι σοβαροί τραυματισμοί του δεν τον άφησαν να φτάσει και να διατηρηθεί εκεί όπου μπορούσε, δηλαδή στην κορυφή.

Ο Ντέρικ Ρόουζ, όχι μόνο έχει βιώσει τα χτυπήματα της μοίρας στο πετσί του, αλλά έχει ζήσει από κοντά 3 εκ των σοβαρότερων τραυματισμών στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ήταν παρών στον φρικιαστικό τραυματισμό του Πολ Τζορτζ με την Team USA το 2014, είδε από κοντά την άτυχη στιγμή του Χέιγουορντ στο ματς των Σέλτικς με τους Καβς πέρυσι, ενώ πριν από λίγο το ίδιο έγινε και με τον Κάρις ΛεΒέρτ στο ματς των Νετς με τους Τίμπεργουλβς.

Προσευχές για τον ΛεΒέρτ για να γυρίσει δυνατός όπως επέστρεψαν και οι Τζορτζ και Χέιγουορντ, ενώ ευχή όλων είναι να μην ξαναζήσει ο Ρόουζ τόσο σοκαριστικό τραυματισμό. Πολύ άδικη η ζωή για μερικούς. Και οι 4 τους είναι παλικάρια και θα παλεύουν κόντρα σε όλες τις κακοτυχίες.

2014. Paul George.

2017. Gordon Hayward.

2018. Caris LeVert.

Derrick Rose has seen every recent major leg injury happen live. pic.twitter.com/c5QiPMP8Au

— JR Isaga (@JRnalistic) 13 Νοεμβρίου 2018