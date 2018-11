Σιάκαμ και ΜακΚόλουμ οι παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ!

Οι Ράπτορς είχαν 3/3 νίκες την εβδομάδα που μας πέρασε και ο Σιάκαμ μέτρησε κατά μέσο όρο 20 πόντους και 4,3 ριμπάουντ έχοντας το εκπληκτικό 72,4% στα σουτ εντός παιδιάς.

Αντίστοιχα, ο ΜακΚόλουμ είχε 25,7 πόντους στα παιχνίδια των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς με 4,3 ριμπάουν και 50,8% στα σουτ. Με τη σειρά της η ομάδα του Ορεγκον έκανε το 3/3 σε αυτό το διάστημα.

The Week 4 #NBA Players of the Week!@pskills43 of the @Raptors (East)@CJMcCollum of the @trailblazers (West) pic.twitter.com/l8VcvgcyVN

— NBA (@NBA) 12 Νοεμβρίου 2018