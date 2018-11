Ο Μπρουκ Λόπεζ έχει περισσότερα τρίποντα από τον Κλέι Τόμπσον! (pic & vids)

Ο Λόπεζ επιβεβαίωσε κόντρα στους Νάγκετς πως είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ τριών πόντων για το ύψος του και όχι μόνο αφού ευστόχησε οκτώ φορές πίσω από τα 7.25 και ισοφάρισε το ρεκόρ με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα που έχει πετύχει παίκτης ύψους πάνω από 2μ.12!

Μέχρι πρότινος το είχαν καταφέρει οι Λάουρι Μάρκανεν και Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο σέντερ των Μπακς είχε 8/12 τρίποντα στην αναμέτρηση με το Ντένβερ, έχοντας 39/93 μέχρι στιγμής. Την ίδια στιγμή ο Κλέι Τόμπσον που σταμάτησε στα 14 τρίποντα στο πρόσφατο ματς με το Σικάγο, έχει αθροιστικά 31 εύστοχα σουτ τριών πόντων στη regilar season! Λιγότερα, δηλαδή, από τον ψηλό των «Ελαφιών».

Το αξιοπερίεργο της σύγκρισης έχει να κάνει επίσης με τα ριμπάουντ αφού ο Λόπεζ έχει μαζέψει 42 «σκουπίδια» και ο Τόμπσον 47!!!

Brook Lopez has more 3s this year than Klay Thompson.

Klay Thompson has more rebounds this year than Brook Lopez.

— Brady Klopfer (@BradyKlopferNBA) 10 Νοεμβρίου 2018