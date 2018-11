Ούτε ο ύψους 2.11 Μέισον Πλάμλι κατάφερε να κόψει τον... οδοστρωτήρα Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του «Greek Freak»:

Giannis hit 'em with the in-and-out and the crossover pic.twitter.com/yJdvKEKA3b

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2018