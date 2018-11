«Ο χρόνος του Καρμέλο Αντονι στους Ρόκετς τελειώνει» (pic)

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, ο Καρμέλο Αντονι αναμένεται σύντομα να αποχωρήσει από τους Ρόκετς.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι τού έχει μεταφερθεί ότι «ο χρόνος του τελειώνει».

Θυμίζουμε πως δεν έπαιξε ούτε κόντρα στους Πέισερς, ενώ φέτος ο «Μέλο» μετράει φέτος 13,4 πόντους και 5,4 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με ποσοστό 40% στα εντός παιδιάς και 32% στα τρίποντα.

Carmelo Anthony has been told his time with the Rockets will "soon be ending," per @TheSteinLine pic.twitter.com/16AV8Yho5n

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2018