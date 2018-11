Απίστευτο φινάλε στο «Staples Center» με το παιχνίδι των Λέικερς με τους Χοκς να κρίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα με μοναδικές φάσεις.

Ο ΛεΜπρον με 19.9 να μένουν στο ρολόι έχασε την βολή, με το σκορ να είναι στο 105 – 106 για την ομάδα της Ατλάντα, και κατάφερε τελικά στην συνέχεια της φάσης να καρφώσει ο ίδιος και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Στην συνέχεια και και με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα ο Γιανγκ πήρε την προσπάθεια, ο Τσάντλερ τον έκοψε ψηλά και οι Λέικερς κατάφεραν να πάρουν την νίκη.

Ο Τζέιμς ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα του με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Κούζμα πρόσθεσε άλλους 18 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Για την ομάδα της Ατλάντα ο Πρινς είχε 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Λεν είχε 17 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Γιανγκ τέλειωσε το ματς με 20 πόντους και 12 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-22, 24-31, 32-22, 23-31

Lakers pull out a last second win against the Hawks. pic.twitter.com/Q2rTbCRODO

— House of Highlights (@HoHighlights) 12 Νοεμβρίου 2018