Οι Γκρίζλις έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν και σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζει ο Μάικ Κόνλεϊ.

Ο γκαρντ των αρκούδων έκανε season-high κόντρα στους Σίξερς, αφού το κοντέρ έγραψε 30 πόντους.

Δείτε την εμφάνιση του

Season-high 30 PTS for Mike Conley!#GrindCity 110#HereTheyCome 106

31.8 seconds to go in OT on League Pass pic.twitter.com/pLmuvsMESp

— NBA (@NBA) 11 Νοεμβρίου 2018