Γιάννης: «Σκοτώνεις τον εαυτό σου, αν δεν παίξεις άμυνα εκτός έδρας» (vid)

Ο Λου Ουίλιαμς... σκότωσε τους Μπακς στην παράταση και υποχρέωσε την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τρίτη της ήττα.

Ο ηγέτης των... ελαφιών έδωσε έμφαση στην άμυνα μετά το τέλος του ματς, τονίζοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να παίξει πιο σκληρά.

«Όλα αρχίζουν από την άμυνα. Μπορούσαμε να πάρουμε το ματς. Δεν το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε με τους Ουόριορς. Θα πρέπει να παίζουμε πιο καλά στην άμυνα. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το θέμα. Να είμαστε πιο σκληροί. Ένιωθα περίεργα που κυνηγούσαμε στο σκορ στην τέταρτη περίοδο και στην παράταση, αφού στα περισσότερα ματς... διαλύαμε τις άμυνες των αντιπάλων. Περίεργο συναίσθημα.

Θα πρέπει να έχουμε καλύτερες αποστάσεις μέσα στο γήπεδο. Να φτιάχνουμε καλύτερα τα σουτ μας. Δεν ξέρω τι έφταιξε, αλλά γίνουμε καλύτεροι, να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, αλληλοκάλυψη, να παίζουμε σκληρά στην άμυνα. Αν δεν παίξεις άμυνα στα εκτός έδρας παιχνίδια, σκοτώνεις τον εαυτό του», ήταν τα λόγια του Greek Freak.

