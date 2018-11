Ασταμάτητος ήταν ο Κουίν Κουκ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Νετς. Ο παίκτης των Ουόριορς ντύθηκε Κάρι και μέτρησε 7/7 σουτ στα πρώτα 24 λεπτά.

Είχε πάρει... φωτιά ο Κουκ και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Στο τέλος του ματς έπεσε στο 11-16 σουτ εντός πεδιάς

Make that 19 PTS, 7-7 FGM for Quinn Cook in the 1st half on #NBA League Pass!#DubNation 61#WeGoHard 53 pic.twitter.com/LFBQHzrnQG

— NBA (@NBA) 11 Νοεμβρίου 2018