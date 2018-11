Δεν... αστειεύεται ο Άντονι Ντέιβις. Ο Unibrow κατάφερε να... σκοτώσει τους Σανς, αφού μέτρησε 26 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Είναι απόλαυση να παρακολουθείς τον ψηλό των Πέλικανς. Ο τύπος είναι άλλο επίπεδο.

Δείτε τι έκανε κόντρα στους... ήλιους.

Anthony Davis' 26 PTS, 13 REB, 6 AST propels the @PelicansNBA to the W at home! #DoItBig pic.twitter.com/FKzkDxx42d

— NBA (@NBA) 11 Νοεμβρίου 2018