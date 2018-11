Φοβερή εμφάνιση για άλλο ένα βράδυ από τον Λούκα Ντόντσιτς.

To παιδί-θαύμα από τη Σλοβενία είχε... κέφια κόντρα στους Θάντερ, αφού μέτρησε 22 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, οδηγώντας σε νίκη το Ντάλας.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε πως... σκότωσε την Οκλαχόμα!

Luka Doncic finishes with a team-high 22 PTS, to go along with 8 AST & 6 REB in the @dallasmavs victory! #MFFL #NBARooks pic.twitter.com/MM7qmXcdJ7

— NBA (@NBA) 11 Νοεμβρίου 2018