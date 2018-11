Έδειξε στους Κινγκς ποιος είναι ο «Βασιλιάς» ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο ηγέτης των Λέικερς οδήγησε τους Λέικερς σε μια άνετη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει εκπλήξει τους πάντες με το ξεκίνημα της.

Ο φόργουορντ των λιμνανθρώπων μέτρησε 25 πόντους σε άλλη μια παράσταση του.

Απολαύστε

