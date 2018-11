Η... ντρίμπλα του Ντουράντ για το μέλλον και η ξενάγηση του νέου γηπέδου! (pic)

Ξενάγηση στο νέο γήπεδο των Ουόριορς, Chase Center έκαναν στον Κέβιν Ντουράντ οι πρωταθλητές.

Ο KD είδε τη νέα εγκατάσταση, στην οποία θα μετακομίσει η ομάδα του το καλοκαίρι του 2019, αφού θα φύγουν από την Oracle Arena μετά από 47 χρόνια.

Κατα την διάρκεια της ξενάγησης ρωτήθηκε για το αν θα μείνει στους Ουόριορς και μετά το καλοκαίρι, αλλά απέφυγε να απαντήσει

KD taking in where he would play next year at Chase Center. pic.twitter.com/0zl75aUICo

— Nick Friedell (@NickFriedell) 9 Νοεμβρίου 2018