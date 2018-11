Μεγάλο ματς έκανε ο Νίκολα Γιόκιτς και απέναντι στους Νετς.

Ο παίκτης των Νάγκετς τελείωσε το ματς με 37 πόντους και 21 ριμπάουντ, ωστόσο η... παράσταση του δεν έφτανε στην ομάδα του για να φτάσει στη νίκη.

Απολαύστε έναν από τους κορυφαίους ψηλούς του ΝΒΑ

Nikola Jokic plays big for the @nuggets with 37 PTS, 21 REB at home. #MileHighBasketball pic.twitter.com/7lLxCvPyQj

— NBA (@NBA) 10 Νοεμβρίου 2018