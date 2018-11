«Υπέφεραν» απ' τον Γιάννη οι Ουόριορς: 2ο χειρότερο παθητικό της 10ετίας! (pic)

Τον... αέρα των Ουόριορς δείχνουν να παίρνουν οι Μπακς, αφού έφυγαν για 2η σερί φορά με το διπλό από το Γκόλντεν Στέιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του ήταν απολαυστικοί κόντρα στους πρωταθλητές, φορτώνοντας το καλάθι της ομάδας του Κερ με 134 πόντους (111-134).

Οι Ουόριορς... υπέφεραν στην άμυνα και οι 134 πόντοι που δέχθηκαν είναι το 2ο χειρότερο παθητικό τους την τελευταία 10ετία για εντός έδρας ματς!

Στις 15 Μαρτίου του 2009 είχαν δεχθεί 154 πόντους από τους Σανς των Στιβ Νας και Αμάρε Στούντεμαϊρ.

The Warriors allowed 134 points, the most they've allowed at home in regulation since March 15, 2009 against the Suns (154 points).

2 days later, Stephen Curry's Davidson team would beat South Carolina in an NIT game.

He was drafted by the Warriors in June of 2009.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 9 Νοεμβρίου 2018