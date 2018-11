Οι Μπακς κέρδισαν τον θαυμασμό των Ουόριορς και το όνειρο συνεχίζεται!

Εξαιρετική πορεία είχαν και μέχρι την χθεσινή βραδιά οι Μπακς, αλλά η εμφατική νίκη κόντρα στους πρωταθλητές του ΝΒΑ έκανε... κρότο.

Τα «Ελάφια» συνέχισαν αυτό που έκαναν, να εντυπωσιάζουν ολόκληρο το ΝΒΑ, αλλά αυτή την φορά οι «Πολεμιστές» και αυτά που ακολούθησαν το παιχνίδι τράβηξαν την προσοχή. Συγκεκριμένα ο Κάρι, που μάλιστα «λαβώθηκε» από τραυματισμό, σχολίασε:

«Νομίζω ότι η κατάσταση η οποία βρίσκονται μοιάζει πολύ με την δικιά μας πριν από τέσσερα χρόνια. Μια αλλαγή στο σενάριο πάντα βοηθάει. Παίρνεις ενέργεια, αλλάζει λίγο η συγκέντρωση και η προοπτική σου και αυτή η μικρή διαφορά μπορεί να σου... ξεκλειδώσει κάτι.

Είναι ακόμα νωρίς. Κοιτάζουν την δουλειά τους όπως πρέπει να κάνουν. Είναι σημαντικό όταν έχεις τέτοια προοπτική να ξεκινήσεις καλά, αλλά η σεζόν θα διαμορφωθεί».

Ο Κάρι γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο μπορεί να βοηθήσει μια αλλαγή προπονητή και επίσης το... ανακάτεμα του ρόστερ σε μια ομάδα που αναπτύσσεται. Πριν από τέσσερα χρόνια ο Κερ άλλαξε τα δεδομένα στους Ουόριορς και τους έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα.

Κάτι αντίστοιχο, όπως θίγει και το ESPN, συνέβη και στους Μπακς το καλοκαίρι όπου ο Μπούντενχολζερ πήγε στο Μιλγουόκι για να... μείνει.

