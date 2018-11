Καντέρ: «Οι Χοκς κάνουν... παιδικά tweets, το παρατράβηξαν»! (vids)

Μια άσχημη πτώση που είχε ο σέντερ των Νικς στον αγώνα με τους Χοκς έγινε η αιτία για να αρχίσει μια νέα... κόντρα στο ΝΒΑ.

Ο Καντέρ προσγειώθηκε άτσαλα με την πλάτη στο έδαφος και ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το twitter των «γερακιών» «έντυσε» με ήχο από το «Smack Down» το εν λόγω στιγμιότυπο και χρησιμοποίησε την φράση «As God as my witness, he is broken in half!» (σ.σ. Μάρτυς μου ο Θεός, έσπασε στα δύο), που είχε ακουστεί σε αγώνα του Undertaker.

Ο Καντέρ, γνωστός για το χιούμορ του, πειράχτηκε από το εν λόγω «τιτίβισμα», καθώς θεώρησε σοβαρή την φάση - και του δίνουμε και δίκιο.

«Δεν ξέρω ποιος είναι πίσω από αυτό, μάλλον κάποιο λυκειόπαιδο. Δεν έχω ιδέα. Ξέρω πως τουιτάρουν κάτι... τρελά. Όποιος και να είναι διαχειριστής, πρέπει οι Χοκς να σκεφτούν να βάλουν κάποιον άλλον στη θέση του, γιατί αυτό ήταν άσχημο.

Είναι λίγο περίεργο. Ηττήθηκαν κι εγώ έκανα double double. Είναι περίεργο να τουιτάρεις για εμένα, μετά από μια τέτοια ήττα. Πρέπει να πάρουν κάποιον που είναι πιο επαγγελματίας.

Καταλαβαίνω ότι είναι ένας "πόλεμος", αλλά στο τέλος είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Εγώ δεν θα το έκανα. Στο τέλος της ημέρας, όλοι έχουν την οικογένειά τους, τους φίλους τους και τα πάντα. Νομίζω πως το παρατράβηξαν», ήταν τα λόγια του.