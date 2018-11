O Ντουράντ τουίταρε για τους Μπακς! (pic)

Δεν ήξεραν τι τους βρήκε οι Ουόριορς που έχασαν από τους Μπακς με 111-134 και είδαν τον Γιάννη και την παρέα του να τους... κλείνει το σπίτι.

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν κρύφτηκε και χαρακτήρισε σκληρή και την ήττα, αλλά και την ομάδα των «Ελαφιών», ενώ δεν παρέλειψε να δώσει το σύνθημα για την συνέχεια. Ο KD στον αγώνα μέτρησε σε 31 λεπτά συμμετοχής, 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στην τελική έκβαση του αγώνα.

«Σκληρή ήττα! Οι Μπακς είναι μια σκληρή, σκληρή ομάδα! Αύριο επιστρέφουμε στην δουλειά!»

Tough loss! The bucks are a tough tough team! Back to work tomorrow! Driving 2 chi town

— Kevin Durant (@KDTrey5) 3 Ιανουαρίου 2010