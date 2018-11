Δεύτερο σερί «διπλό» των Μπακς στους Ουόριορς! (pic & vid)

Τα «ελάφια» υποχρέωσαν τους πρωταθλητές του ΝΒΑ στην πρώτη τους εντός έδρας ήττα για τη σεζόν, αφού επικράτησαν με 134-111.

Αυτή είναι η δεύτερη σερί φορά που η ομάδα του Μιλγουόκι φεύγει νικήτρια από την «Oreacle Arena», αφού τον προηγούμενο Μάρτιο είχε πανηγυρίσει ξανά στο «σπίτι» των «πολεμιστών» (107-116).

Και μπορεί τότε οι Ουόριορς να ήταν ελλιπείς (Κάρι-Τόμπσον, Ντουράντ 2 τεχνικές), φέτος, ωστόσο, ήταν πλήρεις!

The Bucks beat the Warriors at Oracle two years in a row!!#FearTheDeer pic.twitter.com/SrUHMQZOCi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Νοεμβρίου 2018