Mε πορτοκαλί και μπλε η ιδιαίτερη φανέλα των Καβς! (pic & vid)

Σε ένα διαφορετικό στυλ κινήθηκαν οι Καβς, όσον αφορά τη νέα τους φανέλα (city edition).

Τα χρώματα που επέλεξαν είναι το πορτοκαλί και το μπλε, με τους Τόμπσον, Οσμάν, Κλάρκσον και Νανς να την παρουσιάζουν.

Δείτε τη φανέλα του Κλίβελαντ

There’s power in this lake. There’s strength in this city.

Introducing our 2018-19 Cleveland City Edition Uniforms, in partnership with @TheCLE #BeTheFight || #ThisisCLE

LEARN MORE → https://t.co/Xza2lZuzDE pic.twitter.com/00aFfl4dw7

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 8 Νοεμβρίου 2018