Ένα μπλοκ μακριά από το ρεκόρ 15ετίας o Ουάιτσαϊντ! (pic)

Εκπληκτικός ήταν ο Χασάν Ουάτσαϊντ στο πρώτο ημίχρονο του ματς με τους Σπερς, αφού είχε 8 μπλοκ.

Ο σέντερ των Χιτ ισοφάρισε την 2η καλύτερη επίδοση της 15ετίας και έχασε μόλις για ένα κόψιμο την κορυφή.

Πρώτος στη λίστα είναι ο Μάρκους Κάμπι που έκανε 9 τάπες στο ημίχρονο.

Ο Ουάιτσαϊντ έκανε άλλο ένα μπλοκ στο δεύτερο ημίχρονο για να φτάσει στα 9.

Hassan Whiteside had 8 blocks in the 1st half. That’s tied for the 2nd-most in any half over the past 15 seasons, trailing only Marcus Camby (9 blocks). pic.twitter.com/2lo7Gtjwal

