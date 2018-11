Οι Τίμπεργουλβς προσπάθησαν, ο Ρόουζ ήταν εξαιρετικός, αλλά δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Λέικερς. Οι «λύκοι» πάντως πέτυχαν 20 τρίποντα στο ματς, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Μάλιστα τα 7 τα έβαλε ο Ρόουζ που και για εκείνον είναι προσωπικό ρεκόρ καριέρας.

The @Timberwolves drain a franchise-record 20 3's against LAL at Staples Center. #AllEyesNorth pic.twitter.com/mCyGkKhj3d

— NBA (@NBA) 8 Νοεμβρίου 2018