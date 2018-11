O Ρόουζ έβαλε στους Λέικερς όσα τρίποντα είχε βάλει πέρσι! (pic & vid)

Πολλοί αμφισβήτησαν το ρεκόρ του πριν από μια εβδομάδα (50 πόντους κόντρα στους Τζαζ), αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει για τα καλά για τον Ντέρικ Ρόουζ. Ο άσος των Τίμπεργουλβς έκανε ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Λέικερς και πέτυχε συνολικά 7 τρίποντα γεγονός που αποτελεί προσωπικό του ρεκόρ.

Το καλύτερο σε αυτό είναι ότι ο DRose συνολικά σε 25 ματς (16 με το Κλίβελαντ, 9 με την Μινεσότα) που έδωσε την περσινή σεζόν είχε πετύχει όσα πέτυχε συνολικά στο παιχνίδι κόντρα στους Λέικερς.

Derrick Rose (31 PTS, 7/9 3 PT) was hot from deep against the Lakers! #LakeShow pic.twitter.com/lVTv8iQjBP

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 8 Νοεμβρίου 2018