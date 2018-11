Νέο παιχνίδι στα φρουτάκια! Το «Rise of Olympus» προσγειώθηκε στην Sportingbet.gr!

Στο βίντεο που ακολουθεί αποδεικνύεται του λόγους το αληθές. Δυνατό πάτημα, μεγάλο άλμα, η μπάλα περνάει ανάμεσα από τα πόδια και... κάρφωμα!

Αν μπορεί και τα κάνει όλα αυτά τώρα, φανταστείτε πόσο μπορεί να τα εξελίξει τα επόμενα χρόνια...

Zaire Wade with the BETWEEN THE LEGS @DwyaneWade pic.twitter.com/itC9lA9nri

— Overtime (@overtime) 7 Νοεμβρίου 2018