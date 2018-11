Φοβερό: Ο Μπάτλερ νοίκιασε αεροπλάνο στον Τζόουνς για να δει την πρεμιέρα του αδερφού του! (vid)

Ο ιδιόρρυθμος γκαρντ μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τους περισσότερους συμπαίκτες του στη Μινεσότα, αλλά στον Τάιους Τζόουνς φαίνεται να έχει... αδυναμία!

Άλλωστε λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα έπαιρναν την πρωτοβουλία να νοικιάσουν αεροπλάνο για να μπορέσει ένας συμπαίκτες του να δει από κοντά τον αδερφό του να παίζει μπάσκετ. Όμως ο Μπάτλερ το έκανε και έδωσε τη δυνατότητα στον Τάιους Τζόουνς να δώσει το «παρών» στην Ιντιανάπολις για το παιχνίδι του Ντιουκ με το Κεντάκι.

«Είναι ο άνθρωπός μου! Καθόλου εγωιστής!» ανέφερε στην κάμερα του ESPN ο παίκτης των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ο οποίος πραγματοποίησε ταξίδι-αστραπή μιας και η ομάδα του αντιμετωπίζει τα ξημερώματα τους Λέικερς στο Λος Άντζελες!

Jimmy Butler loaned Tyus Jones a plane to watch his little brother's first game as a Blue Devil ... NBD. pic.twitter.com/kpSnBWCSae

— ESPN (@espn) 7 Νοεμβρίου 2018