Δεν θεωρείται άδικα ένας από τους πιο θεαματικούς παίκτες στην ιστορία του NBA, κάτι μάλιστα που δείχνει ακόμα και σήμερα που έχει φτάσει αισίως τα 41 του χρόνια. Ο λόγος φυσικά για τον Βινς Κάρτερ, με τον φόργουορντ των Χοκς πλέον να πετυχαίνει ένα κάρφωμα σήμα κατατεθέν του κόντρα στους Χόρνετς. Αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, απλά θαυμάστε τον.

He's still got it, y'all. pic.twitter.com/IUlWDVlZb8

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 7, 2018