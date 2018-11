Τιμώρησε τον... εκνευρισμένο Ίρβινγκ το ΝΒΑ (vid)

Ο γκαρντ των Σέλτικς εκνευρίστηκε με τον Τζαμάλ Μάρεϊ, επειδή δεν τήρησε το fair play κι έκανε την τελευταία επίθεση, με σκοπό να φτάσει τους 50 πόντους.

Η αντίδραση του Ίρβινγκ ήταν άσχημη, αφού πήρε την μπάλα και την πέταξε στις κερκίδες.

Η κορυφαία λίγκα δεν άφησε φυσικά αυτή την πράξη ατιμώρητη κι επέβαλε στον 26χρονο παίκτη πρόστιμο ύψους $25.000.

Kyrie threw the ball into the crowd after Jamal Murray's attempt to make 50-points as the game ended pic.twitter.com/Vbx3oNxmaf

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 6 Νοεμβρίου 2018