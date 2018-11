Κάθε χρόνος που περνάει φέρνει μαζί του και νέες ιδέες στο μπάσκετ. Κάπως έτσι λειτουργεί το ΝΒΑ όμως και σε όλα περιστρέφονται γύρω από το παιχνίδι.

Κάθε παίκτης πρωταθλήτριας ομάδας παίρνει ένα δαχτυλίδι, αλλά ακόμη κι αυτά αλλάζουν μορφή.

Δείτε με τη βοήθεια βίντεο του «hoopshype» πως είναι τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών τα τελευταία 30 χρόνια.

The NBA championship rings of the last 30 years pic.twitter.com/iQxbTAh9Og pic.twitter.com/FwwLCMNeVp

— HoopsHype (@hoopshype) 6 Νοεμβρίου 2018