Οι Πέισερς φιλοξένησαν τον μαχητή της ζωής, Τάιλερ Τρεντ (pics & vids)

Οι Ιντιάνα Πέισερς θέλησαν να δώσουν λίγες στιγμές χαράς στον πραγματικό μαχητή της ζωής! Μάλιστα επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της ομάδας, συνομίλησε με όλους τους παίκτες, ενώ πήρα ως δώρο μια υπογεγραμμένη φανέλα των Πέισερς που είχε το όνομά του.

Επιπλέον είχε την ευκαιρία να βάλει τα ακουστικά, να πάρει το μικρόφωνο και να συντροφεύσει τους Μαρκ Μπόιλ και Μπόμπι «Σλικ» Λέοναρντ στην μετάδοση του αγώνα...Όπως επίσης και αν γνωρίσει από κοντά τον διάσημο δημοσιογράφο του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Tonight, it's bigger than basketball. I asked proud Boilermaker @theTylerTrent about sharing a moment pre-game with @IndianaMBB product @VicOladipo. The lifelong @ReggieMillerTNT fan says Vic's love for Indiana reminds him of his favorite @Pacers player #Pacers #TylerStrong pic.twitter.com/gyK7t0Z1qr

— Larra Overton (@LarraOverton) 6 Νοεμβρίου 2018