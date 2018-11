Οι Καβαλίερς ισοφάρισαν το δεύτερο χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας τους! (pic)

Συγκεκριμένα πρόκειται για την δεύτερη χειρότερη επίδοση της ομάδας αφού με 1-9 είχαν ξεκινήσει οι ομάδες των σεζόν 1982-83 και 1984-85. Τότε που μεγάλος πρωταγωνιστής των Καβς ήταν ο... Ουόλρντ Μπι Φρι!

Αντίστοιχα το χειρότερο ξεκίνημα σημειώθηκε στην παρθενική παρουσία των Καβς στο ΝΒΑ με 0-10 την σεζόν 1970-71.

Cavaliers fall to 1-9 after Evan Fournier's game-winning buzzer-beater, which was the 1st of his career and the first by a @OrlandoMagic player since Nikola Vucevic on Feb. 7, 2016. It's tied for the 2nd-worst 10-game start in Cavaliers franchise history. pic.twitter.com/JaUFri3l7q

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 6 Νοεμβρίου 2018