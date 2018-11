Τσαντίστηκε ο Ίρβινγκ με τον Μάρεϊ και πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα! (vid)

Η αλήθεια είναι ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα στο Ντένβερ δεν έπραξε... σωστά αφού κατά τον άγραφο νόμο του fair play στο ΝΒΑ δεν έπρεπε να εκδηλώσει επίθεση.

Παρόλα αυτά ο Μάρεϊ επιχείρησε σουτ θέλοντας να «γράψει» 50άρα και ο Κάιρι Ίρβινγκ τα... πήρε στο κρανίο! Εμφανώς τσαντισμένος και από την ήττα των Σέλτικς, πήρε τη μπάλα και την πέταξε στην εξέδρα.

Δείτε τι έγινε.

Kyrie threw the ball into the crowd after Jamal Murray's attempt to make 50-points as the game ended pic.twitter.com/Vbx3oNxmaf

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 6 Νοεμβρίου 2018