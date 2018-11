Είναι σπουδαίους παίκτης και συνεχώς βάζει νέα... παράσημα στην καριέρα του.

Ο Ντουέιν Ουέιντ διανύει την τελευταία σεζόν της καριέρας του και πλέον ανήκει στην κορυφαία 30άδα των σκόρερ στο ΝΒΑ.

Έφτασε τους 22.197 πόντους στο ματς με τους Πίστονς και ξεπέρασε τον Κλάιντ Ντρέξλερ

With this bucket, Dwyane Wade passes Clyde Drexler for 30th on the All-Time points list with 22,197. #ThisIsWhyWePlay #OneLastDance pic.twitter.com/WhXUhkUjz7

— NBA (@NBA) 6 Νοεμβρίου 2018