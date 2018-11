Εντυπωσιακή η νέα φανέλα «Miami Vice» των Χιτ! (pic)

Η κορυφαία τρίτη φανέλα σε πωλήσεις στην ιστορία του ΝΒΑ.... επιστρέφει.

Οι Χιτ θα έχουν την περίφημη «Μiami Vice» στη city edition.

Είναι μαύρη και η άσπρη που είχαν βγάλει πέρυσι έσπασε όλα τα ρεκόρ.

Το Miami Vice ήταν μια δημοφιλή σειρά που έπαιξε στην τηλεόραση από το 1984 ως το 1990

It’s all about the details!

Be amongst the 1st to get your #ViceNights gear right here at @AAarena Thursday night at midnight. https://t.co/8ktA13fdj8 pic.twitter.com/sJzH1MIGtp

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 5 Νοεμβρίου 2018