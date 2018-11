«Θρίλερ» ήταν το ματς των Μάτζικ με τους Καβαλίερς και κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε το σουτ στο τέλος και έστειλε τη μπάλα στο διχτάκι, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με 102-100. Με αυτή τη νίκη το Ορλάντο ανέβηκε στο 4-6, ενώ το Κλίβελαντ έπεσε στο 1-9.

Για γηπεδούχους ο Γκόρντον είχε 23 με 9 ριμπάουντ, από 15 σημείωσαν οι Φουρνιέ και Ρος, ενώ ο Βούτσεβιτς μέτρησε 14 με 10 ριμπάουντ. Για τους Καβς ο Χιλ είχε 22, ο Τόμπσον είχε 19 με 16 ριμπάουντ και ο Οσμάν 11 πόντους με 10 ριμπάουντ

Evan Fournier wins it for the @OrlandoMagic with the #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/afOfYfC6TP

— NBA (@NBA) 6 Νοεμβρίου 2018