Με φανέλα του Κόμπι εμφανίστηκε ο Κούζμα! (vid)

Οι αδυναμίες δεν κρύβονται και ο Κάιλ Κούζμα δεν προσπαθεί να κρύψει την δικιά του. Λίγο πριν το παιχνίδι με τους Ράπτορς έφτασε στο γήπεδο φορώντας την φανέλα με το νούμερο «8» του Κόμπι Μπράιντ. Παράλληλα και ο Τζος Χαρτ φόρεσε την φανέλα του Σακίλ κατά την είσοδο του στο γήπεδο.

Kyle Kuzma #PulledUp in the white @kobebryant No. 8 joint. (via @NBA) pic.twitter.com/2EvvV1l1HC

— SLAM (@SLAMonline) 4 Νοεμβρίου 2018