ΛεΜπρον για Ράπτορς: «Βγήκαν και μας χτύπησαν στο στόμα» (vid)

Με το πρώτο δωδεκάλεπτο να είναι εφιαλτικό για τους Λέικερς, τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για την συνέχεια στον αγώνα με τους Ράπτορς.

Η ομάδα του Τορόντο μπήκε φουριόζα και στην πρώτη περίοδο το επιμέρους σκορ ήταν 42-17. Οι Λέικερς προσπάθησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και αυτό είναι και το σημείο που στάθηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στις δηλώσεις του μετά το ματς.

«Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα της Ανατολής μέχρι τώρα, βγήκαν έξω και μας χτύπησαν στο στόμα. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις παιχνίδι, όταν τρως τόση ενέργεια στο να επιστρέψεις σε αυτό.

Δεν θέλω να μιλήσω για απογοήτευση. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Έχουμε μια ευκαιρία να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Θα πάρουμε αύριο ρεπό και θα επιστρέψουμε την Τρίτη στο παρκέ.

Είναι πολλά εκείνα που θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, τους αφήσαμε επιθετικά να κάνουν ότι ήθελαν και ένιωσαν άνετα. Όταν νιώθεις άνετα τα σουτ θα μπουν».

LeBron James on the #Raptors:

"They been playing like they’re the best team in the Eastern Conference so far. They just came out and hit us right in the mouth.” pic.twitter.com/lO5SUbtgOV

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 5 Νοεμβρίου 2018